محافظ دمياط: مكلفون بالعمل وسط المواطنين في الشارع وحل مشكلاتهم

أكد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، أنه يوجه رسالة طمأنة للمواطنين بالمحافظة، بأن هناك توجيهات بالعمل وسط المواطنين في الشارع، وتحقيق آمالهم وطموحتهم، وحل أزمات ومشكلات موجودة بالشارع، وسماع المواطنين من أجل الوصول للحلول، متابعا: «أول طريق حل المشكلة هو سماع المواطن».

وأوضح «الشهابي»، خلال لقاء خاص له عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه سيكون هناك حوار مجتمعي ضخم يضم الجميع من المواطنين في الشارع والقيادات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسيجري العمل على مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، الذي بذل به الكثير من الجهود.

وشدد محافظ دمياط، على أن توصيات الحوار الوطني هي خلاصة فكر لمجموعة من المفكرين، الذي خلصوا لنتائج سيكون لها مردود على الشارع والمواطن المصري.