ads
الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محافظ دمياط: مكلفون بالعمل وسط المواطنين في الشارع وحل مشكلاتهم

الدكتور أيمن الشهابي
الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، أنه يوجه رسالة طمأنة للمواطنين بالمحافظة، بأن هناك توجيهات بالعمل وسط المواطنين في الشارع، وتحقيق آمالهم وطموحتهم، وحل أزمات ومشكلات موجودة بالشارع، وسماع المواطنين من أجل الوصول للحلول، متابعا: «أول طريق حل المشكلة هو سماع المواطن».

وأوضح «الشهابي»، خلال لقاء خاص له عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه سيكون هناك حوار مجتمعي ضخم يضم الجميع من المواطنين في الشارع والقيادات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسيجري العمل على مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، الذي بذل به الكثير من الجهود.

وشدد محافظ دمياط، على أن توصيات الحوار الوطني هي خلاصة فكر لمجموعة من المفكرين، الذي خلصوا لنتائج سيكون لها مردود على الشارع والمواطن المصري.

الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني