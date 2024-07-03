البيت الأبيض يكشف حقيقة انسحاب بايدن من السباق الرئاسي

نفى البيت الأبيض اليوم الأربعاء تقريرًا نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" يفيد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ أحد حلفائه الرئيسيين بأنه يفكر في الانسحاب من السباق الانتخابي.

وفي تصريح عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس: "هذا الادعاء كاذب تمامًا. لو أعطتنا صحيفة نيويورك تايمز أكثر من 7 دقائق للتعليق لكنا أخبرناها بذلك".

جاء رد البيت الأبيض بعد أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز، يوم الأربعاء، تقريرًا استند إلى مصدر مجهول، ذكر أن بايدن يفكر في مواصلة ترشحه للرئاسة.

ووفقًا للتقرير، فإن هذا جاء في سياق مناقشة نتائج المناظرة الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي والتي كان أداء بايدن فيها موضع انتقاد.