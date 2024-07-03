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الأربعاء 03 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو 2024.. تعرف على حكم مباراة فرنسا والبرتغال بربع النهائي

مباراة فرنسا والبرتغال
مباراة فرنسا والبرتغال
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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الأربعاء، عن طاقم تحكيم مباراة فرنسا والبرتغال، التي تقام بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

يواجه منتخب فرنسا، البرتغال على ملعب فولكسبارك، في لقاء يجمع بينهما يوم الجمعة المقبل، في قمة مباريات ربع نهائي يورو 2024.

وأسندت لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، مهمة إدارة مباراة البرتغال وفرنسا، للحكم الإنجليزي مايكل أوليفر.

طاقم تحكيم مباراة فرنسا والبرتغال

ويتواجد ضمن طاقم تحكيم مباراة فرنسا والبرتغال، البولندي سيمون مارتشينياك حكمًا رابعًا، بينما سيكون ديفيد كوت وتوماس كفياتكوفسكي مساعدين لـ مايكل أوليفر في أرض الملعب، على أن يقود الهولندي بويل فان بوكيل غرفة تقنية الفيديو.

وبذلك، يدير مايكل أوليفر ثالث مبارياته في بطولة يورو 2024 الحالية، إذ سبق وأدار مباراة ألمانيا والدنمارك، التي شهدت توقف بسبب العواصف الثلجية.

تخطى منتخب فرنسا، بلجيكا بهدف للا شئ في دور الستة عشر، بينما تغلب منتخب البرتغال على سلوفينيا بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

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