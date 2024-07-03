احذر من النوم بالقرب عن تليفونك .. مخاطر صحية للنوم بالقرب من الهواتف المحمولة

يرغب الكثير من الأشخاص على وضع هاتفهم المحمول تحت الوسادة أو بالقرب منهم أثناء النوم، ويري أن هذا أمر مريح لسهولة الوصول إليه إلا أنه يعد خطرا على صحتنا.

وتؤكد الأبحاث وفقا لموقع onlymyhealth" إلى أن 8 من كل 10 أفراد ينامون بالقرب من هواتفهم المحمولة، ويري الأطباء هذا الأمر سيئ لأنه قد يؤثر على الصحه العقلية، لأن هناك علاقة قريبة بين استعمال الهاتف المحمول والدماغ، ومن الأفضل ألا يكون هاتفك قريب من سريرك أثناء النوم.

توصي الدراسات بعدم السماح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما باستعمال الهواتف المحمولة إلا في حالات الطوارئ، أو النوم والهواتف المحمولة تحت وسائدهم.

وأوضحت الدراسات أن الهواتف المحمولة تسبب اشعاع كهرومغناطيسي كلما كانت هذه الأجهزة قيد التشغيل، مما يفيد أن النوم مع وجود جهاز بالقرب منك يزيد من تعرضك للضوء طوال الليل.

لذا يجب وضع الهاتف على "وضع الطيران" أو قم بإيقاف تشغيله، وإذا كنت تحب أن يكون متاح للمكالمات، فضع الهاتف على بعد مسافة متر من سريرك.

المخاطر الصحية للنوم بالقرب من الهواتف الذكية

القلق والتوتر

أثبتت الأدلة البحثية أن الضوء الأزرق يؤثر على نومنا، إذا كنت تستخدم الهاتف حتى قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات، فمن المحتمل أن تعاني من اضطراب النوم والأرق.

مشاكل العيون

وفقا للمعاهد الوطنية للصحة، فإن الأفراد الذين يقضون ساعات طويلة في استعمال الهواتف المحمولة معرضون لخطر أكبر للإصابة بألم وجفاف العين.

مشاكل الصحة العقلية

استعمال الهاتف المحمول في السرير قد يجعلك مستيقظا حتى وقت متأخر من الليل، وليس من المستغرب أن يؤثر الذهاب إلى الفراش بعد منتصف الليل على صحتنا العقلية، فهو يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب، وخاصة بين المراهقين، كما قد يزيد من التوتر والقلق.

الإشعاع اللاسلكي

وفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن استعمال الهواتف المحمولة في السرير يؤدي الي خطر الإصابة بسرطان الرأس ويؤثر على نشاط المخ والسلوك الإدراكي ، فيجب الابتعاد عن الهاتف عند وقت النوم حتي لا تتعرض للإشعاعات اللاسلكية الضارة.