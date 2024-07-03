تعرف على السيرة الذاتية لوزير الزراعة الجديد

البيانات الشخصية

الاسم : علاء الدين فاروق زكي السيد

28-02-1960 : تاريخ الميلاد

نبذه مهنية:

حصل على بكالوريوس الاعمال والتجارة من جامعة عين شمس وعلى العديد من الدورات الدولية في مجاالت العمليات الإدارة والإئتمان وإدارة المخاطر والقيادة والاستثمار وغيرها، وتمتد خبرته المصرفية لاكثر من 40 عا ما، تولى خلالها العديد من المناصب، منها نائب رئيس فروع بنك باركليز، قبل أن انتقل للبنك الاهلي المصري.

والتحق بالبنك الأهلي المصري عام 2008 وتوليت عدة مناصب بالبنك، منها مدير لمنطقة الإسكندرية، نائب لرئيس

الفروع ثم رئيسا لمنتجات التجزئة ثم رئيسا لمجموعة التسويق ومبيعات المنتجات المصرفية للأفراد والقنوات البديلة، وصولا لمنصب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ثم توليت منصب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، في فبراير 2020.

اكتسب خبرات ومهارات تراكمية متميزة في مجالات متعددة مثل وضع وتنفيذ استراتيجيات البنك والتجزئة وإدارة المخاطر والعمليات وأنشطة التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحقيق المستهدفات وتنفيذ مهام العمل المصرفي بالاعتماد على آليات تشغيلية فعالة منها على سبيل المثال لا الحصر:

• التنمية الفعالة لفرق العمل وبناء مهارات القيادة لديهم.

• وضع حلول مبتكرة ودقيقة للعديد من التحديات الإستراتيجية.

• تطوير فعال لأعمال المنتجات وتقنيات البيع.

• وضع استراتيجيات وسياسات وإجراءات عمل.

تم المساهمة في وضع استراتيجية وخطة اعادة هيكلة وتطوير للبنك الأهلي المصري ودعم استراتيجية الشمول المالي بالبنك لتتماشى مع سياسات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل ، تم توفير منتجات مصرفية من شانها شمول اكبر عدد ممكن من المواطنين الغير متعاملين مع الجهاز المصرفي وضمهم تحت مظلة القطاع المصرفي وبصفة خاصة شريحة الشباب وتقليل حجم النقود المتداولة بالسوق المحلية والاعتماد على أدوات الدفع الالكترونية ، هذا باإلضافة الى تطوي ر استراتيجية التجزئة المصرفية بالبنك اخذا في الاعتبار تنفيذ مبادرات البنك المركزي المصري بشان التوسع في كال من التمويل والمشروعات المتوسطة والصغيرة وانتشار فروع البنك على مستوى الجمهورية لتتماشى مع تحقيق اهداف البنك ، كما تم وضع استراتيجية شامله وخطة اعادة الهيكلة للبنك الزراعي المصري بالتعاون مع البنك المركزي المصري .



الوظائف السابقة :

• رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري اعتبارا من ) الفترة من فبراير 2020 حتى الأن (

• الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة )الفترة من اغسطس 2018 حتي

فبراير 2020 )

• رئيس مجموعة التجزئة المصرفية بالبنك الاهلي المصري ) الفترة من نوفمبر 2016 حتي يوليو 2018 )

• رئيس تطوير المنتجات ومبيعات التجزئة المصرفية للأفراد والقنوات البديلة ) الفترة من منتصف 2011 حتي نوفمبر

)2016

• نائب رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري ) الفترة من اغسطس 2010 حتي منتصف 2011 )

• رئيس منطقة الاسكندرية والبحيرة بالبنك الأهلي المصري ) الفترة من يناير 2009 حتي منتصف 2010 )

• رئيس منطقة الدلتا والاسكندرية وصعيد مصر ببنك باركليز ) الفترة من 1983 حتي 2009 )

حاليا

• عضو مجلس ادارة شركة حلوان للأسمدة

• عضو مجلس ادارة شركة الاهلي للتنمية العقارية

• عضو مجلس ادارة شركة الاهلي للاستثمارات العقارية

سابقا

• عضو مجلس ادارة البورصة السلعية

• عضو مجلس ادارة في شركة الاهلي للتمويل العقاري

• عضو مجلس ادارة في شركة الاهلي للصرافة

• عضو مجلس ادارة في شركة اي فاينانس

• عضو مجلس ادارة في شركة سامكريت

• عضو مجلس ادارة في شركة بنوك مصر

• عضو مجلس ادارة في شركة اموك

• عضو مجلس ادارة شركة فوري دهب



الدورات التدريبية

حصلت علي العديد من الدورات داخل وخارج مصر عبر مختلف الأقسام، بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة

والعمليات المصرفية، وإدارة الائتمان، وإدارة المخاطر، والقيادة، والاستثمار، وغيرها علي سبيل المثال ال الحصر :

• إدارة التجزئة / المخاطر / العمليات

• علوم الإدارة مهارات القيادة

• تحليل الشركات وتطوير المنتجات

• منتجات الخزانة والاستثمار

• تطوير الاداء

المؤسسة البنك الزراعى المصرى

المنصب الحالى رئيس مجلس الإدارة

الفترة من فبراير 2020 حتى تاريخة

• تولي رئاسة مجلس إدارة البنك الزراعي المصري في فبراير 2020، وخلال السنوات القليلة الماضية تم تنفيذ

استراتيجية إصلاح شاملة وإعادة هيكلة على مستوى بنيته التحتية والتكنولوجية استراتيجيته ونظم الإدارة به، وتحقيق

الاستغلال الأمثل لكافة المقومات المتاحة سواء كانت مادية أو بشرية، و نتيجة لذلك نجح البنك الزراعي المصري

خلال أربعة أعوام في تحقيق طفرة كبيرة في أعماله، حيث تضاعفت محفظتي القروض والودائع عدة مرات، خاصة

في مجال الزيادة الكبيرة في قروض الانتاج النباتي التي مكنت الفالح من تحمل تكاليف الزراعة ومواجهة ارتفاع

في مستلزمات الانتاج، بالإضافة إلى التوسع الكبير في تمويل الأنشطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

• وقد جاء هذا الإنجاز أيضاً كنتيجة مباشرة للاستراتيجية التي تم انتهاجها لتغيير أساليب العمل والإدارة فيما يتعلق

بالتفاعل المباشر مع العمال واصحاب المشروعات والمستثمرين والجهات الحكومية والقيادات الشعبية من خلال القيام

بجولات ميدانية مستمرة بجميع محافظات مصر والمناطق التنموية الجديدة بلغت نحو مائة زيارة وجولة تفقدية للالتقاء

المباشر مع صغار المزارعين والمنتجين والمستثمرين والمحافظين ونواب الشعب بجميع المحافظات و اتخاذ إجراءات

وقرارات فورية للتعامل مع كافة المعوقات لتنشيط الاستثمار والانتاج في جميع مجالات القطاع الزراعي، والتعريف

بفرص دعم البنك لجميع هذه الفئات.