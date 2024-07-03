محافظ الشرقية: هدفي الرئيسي حل مشاكل المواطنين

أكد حازم محمد الأشموني، محافظ الشرقية الجديد، أن الهدف الرئيسي له هو إرضاء المواطن من خلال النزول والتواجد في الشارع، والتعامل مع المواطن عن قرب وتحديد المشكلات ومواجهه التحديات والأزمات وتحقيق مطالبهم، موضحًا أنه يشكر القيادة السياسية على هذه الثقة في تكليفه للعمل بمحافظة الشرقية.

وأضاف «الأشموني»، خلال لقاء خاص له عبر شاشة «إكسترا نيوز»، : «نحترم كل من يحترم قوانين الدولة ونقدم الخدمة لكل المواطنين والتخفيف عليهم»، موضحًا أنه سيعمل على تحقيق مطالب الجميع في المحافظة.

وتابع: «سنعمل جميعًا في المحافظة لإرضاء المواطن من خلال ضبط الأسعار والتيسير على تنفيذ قوانين الدولة».