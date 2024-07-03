يورو 2024.. الكشف عن حكم مباراة ألمانيا وإسبانيا بدور الثمانية

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الأربعاء، عن حكم مباراة ألمانيا وإسبانيا، التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

يواجه منتخب ألمانيا، إسبانيا على ملعب إم إتش بي أرينا، يوم الجمعة القادمة، في قمة مباريات ربع نهائي يورو 2024.

حكم مباراة ألمانيا وإسبانيا

وأسندت لجنة الحكام بـ«يويفا»، إدارة مباراة إسبانيا وألمانيا إلى الحكم الإنجليزي المخضرم أنتوني تايلور.

وسبق للحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، إدارة مباراتين بطولة يورو 2024 الحالية، هما: (هولندا ضد فرنسا، وبلجيكا ضد أوكرانيا).

كما سبق وأدار أنتوني تايلور مباراة للنادي الأهلي أمام سياتل ساوندرز الأمريكي بكأس العالم للأندية 2022، حينما فاز المارد الأحمر على نظيره الأمريكي بهدف للا شئ في الدور ربع النهائي من مونديال الأندية.

تأهل منتخب ألمانيا إلى دور الثمانية، بعدما انتصر على الدنمارك بثنائية دون رد، أما منتخب إسبانيا اكتسح جورجيا برباعية مقابل هدف في دور الـ16.