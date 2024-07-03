النيابة تعاين عقار بولاق أبو العلا بعد انهياره

بدأت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، التحقيق في واقعة انهيار عقار وإصابة ووفاة أربعة أشخاص.

انهيار عقار بولاق أبو العلا

وانتقل فريق من النيابة لمعاينة العقار المنهار، وتبين من المعاينة الأولية أن العقار مكون من 4 طوابق ، وانهار بشكل كامل، وأسفر عن مصرع سيدة وإصابة ٣ اخرين، وأمرت النيابة بنقل الجثمان إلي مشرحة زينهم.

وتبين من التحريات الأولية أن العقار قديم وصادر له قرارت ترميم بسبب وجود شروخ وتصدعات، ثم صدر له قرار إخلاء بسبب احتمالية سقوطه، ولم يتم تنفيذ قرارات الإخلاء.

وأمرت النيابة باستدعاء مالك العقار، والإستعلام عن قرارات الإزالة والإخلاء الصادره له من الحي.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغاً يفيد بوقوع حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة بولاق أبو العلا وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة إلى مكان البلاغ .