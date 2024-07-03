موجهين له الشكر.. الموظفون ومشايخ القبائل يودعون محافظ شمال سيناء

توافد مشايخ القبائل والعواقل ورموز العائلات والمواطنون والعاملون في الديوان العام والمصالح الحكومية ورؤساء مجالس المدن علي ديوان عام محافظة شمال سيناء، لوداع اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بعد انتهاء فترة عمله في منصب المحافظ.

ووجه المحافظ الشكر والامتنان إلى جميع أهالي محافظة شمال سيناء وإلى العاملين في مختلف المصالح الحكومية، مؤكدًا على أن سيناء بشكل عام وشمال سيناء بشكل خاص لها مكانة كبيرة في قلبه، حيث عمل بها أغلب فترات حياته منذ تخرجه من الكلية الحربية.

بدورهم وجه مشايخ القبائل والعواقل ورموز العائلات والمواطنين والعاملين الشكر إلى محافظ شمال سيناء على الفترة التي تولي فيها المحافظة، مشيرين إلى أنه نجح في عدد كبير من الملفات، وعلى رأسها ملف التنمية والتعمير.

وكانت حركة المحافظين قد شهدت تعيين اللواء خالد مجاور محمد، مساعد وزير الدفاع، محافظًا لشمال سيناء خلفًا للواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء السابق.

وفي جنوب سيناء وجه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء السابق، رسالة وداع لتوليه شرف المسئولية محافظآ لجنوب سيناء خلال المدة من عام 2011م حتى يوليو عام 2024م، جاء فيها:

أوصيكم بالمحافظة على روحكم المعنوية العالية دائمآ وروح الولاء والإنتماء لمصرنا الحبيبة من أجل الحفاظ على بلدنا الغالي مصر ورفعة شأن مصر بين الأمم لتظل دائمآ على القمة كما كانت دومآ عبر تاريخها التليد ولتحرز كل تقدم وإزدهار وتنمية ورخاء تحت راية قائدها وزعيم مصر والعرب إبن مصر البار فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى – رئيس جمهورية مصر العربية