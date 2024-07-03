كامل العدد.. إقبال جماهيري كبير على حفل حماقى فى بورسعيد

رفع حفل النجم محمد حماقي لفئة vip، شعار "كامل العدد"، والتي تعد ضمن حفلات ليالي مصر، والمقرر إقامته الجمعة 5 يوليو في بورسعيد، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.

وكان قد أحيا النجم محمد حماقى مؤخرًا أولى حفلات مشروع ليالي مصر لموسم الصيف في استاد الدفاع الجوي- 30 يونيو، ورفع الحفل لافتة كامل العدد، خاصة أن تذاكره نفدت بالكامل فور طرحها على الموقع الإلكتروني، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع محمد حماقي والذي أحيا واحدة من أقوى حفلاته الغنائية وسط حضور جماهيري ضخم.

مشروع "ليالي مصر" يشمل عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي في عدد من المحافظات.

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة وتوسيع قاعد الترفيه لتصل لكل ربوع مصر إلي جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.