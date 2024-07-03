الشوط الأول.. تعادل سلبي بين سيراميكا والإسماعيلي

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من لقاء سيراميكا كليوباترا، أمام نظيره الإسماعيلي، على ملعب "استاد المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل فريق سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - خالد صبحي - سعد سمير -احمد القرموطي.

خط الوسط: إبراهيم محمد - صديق ايجولا - احمد القندوسي - محمد عادل - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - رجب نبيل - حسين حسني - محمد فايز - محمد إبراهيم - نور علاء - مروان عثمان - فيڤور اكيم - أحمد ياسر ريان.

وجاء تشكيل فريق الإسماعيلى كالتالى:

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: محمد نصر، محمد بيومي، محمد الدسوقى، عبدالكريم مصطفى شحاتة.

خط الوسط: ايريك تراورى، محمد مخلوف، عمر الساعي، مروان حمدي.

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي، نادر فرج.

يحتل فريق الإسماعيلى المركز الـ 12 برصيد 31 نقطة، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز العاشر برصيد 37 نقطة.