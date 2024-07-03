الأمن يزيل التعدي على أحد المجارى المائية في الغربية

رصدت الأجهزة الأمنية تضرر أهالى قرية سامول بمركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية بتعدى أحد الأشخاص (مقيم بدائرة المركز) على أحد المجارى المائية بالقرية، ما أضر بحصص المياه للأراضى الزراعية بالقرية.



بالفحص تبين قيام المذكور بالتعدى على جزء من المجرى المائى المخصص لقرية سامول بمنطقة "بحر المعاش" أمام منزله بالردم بمسافة عرضية 2 متر وطول 10 متر من أصل مساحة المجرى الذى يبلغ عرضه فى تلك المنطقة (12 متر).

وبتاريخ 23/6/2024 تم التنسيق مع الجهات المعنية وتم تنفيذ قرار الإزالة بمعرفة المخالف وإزالة أسباب الشكوى.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.