أول بيان لمحافظ دمياط: سيكون لنا حوار مجتمعي مع الجميع

قال الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه قام بدراسة أوضاع محافظة دمياط والأهم أنه سيكون هناك حوار مجتمعي موسع يضم الجميع سواء المواطنين في الشارع والقيادات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسيجري العمل على مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، الذي بذل به الكثير من الجهود.

وأكمل محافظ دمياط عبر بيان صحفي له أن الحوار المجتمعي سيكون له مردود على الشارع والمواطن الدمياطي.

الدكتور أيمن رشاد الشهابي هو أستاذ بقسم الهندسة المساحية في كلية الهندسة في جامعة بنها وتقلد منصب عميد كلية الهندسة بجامعة بنها في ٢٩ سبتمبر عام ٢٠٢٠ م.

وحصل الدكتور أيمن الشهابي على درجة البكالوريوس في الهندسة من كلية الهندسة بشبرا، جامعة بنها وواصل دراسته ليحصل على درجة الماجستير ثم الدكتوراه في الهندسة المدنية .



وعمل كأستاذ في قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بشبرا، حيث ساهم في تدريس وتدريب أجيال من المهندسين و له العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات دولية ومحلية مرموقة، وتتركز اهتماماته البحثية في تصميم المنشآت الخرسانية وإدارة المشاريع الهندسية.