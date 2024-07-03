شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس حيث يشهد غدا الخميس ، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، وحار رطب على السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

نشاط رياح

كما يشهد غدا الخميس ، رياح معتدلة تنشط احيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

واوضحت الارصاد ان نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجة البحري تتراوح بين 75 الي 90 % للعظمي ومن 25:55% للصغري.

درجات الحرارة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 للعظمى والصغرى 27 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 23 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 29 وعلى شمال الصعيد 41 للعظمي والصغرى 25 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمي والصغري 28 درجة .