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الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

استمرار إبراهيم الشهابي وهند عبدالحليم في منصبيهما كنائبين لمحافظ الجيزة

إبراهيم الشهابي وهند
إبراهيم الشهابي وهند عبدالحليم
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 شهدت حركة نواب المحافظين، التى تم اعتمادها اليوم الأربعاء، تجديد الثقة لنائبي محافظة الجيزة للمرة الثانية على التوالي، على ثقة القيادة السياسية ، واستمرار كل من إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم في منصبيهما كنائبين لمحافظ الجيزة، وجاء هذا القرار تأكيدًا على الثقة الكبيرة في قدراتهما ونجاحهما في أداء مهامهما خلال الفترة السابقة.

إبراهيم الشهابي، الذي يشغل منصب نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، يتمتع بخبرة واسعة في مجال الإدارة المحلية والتنمية، حيث ساهم بفعالية في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، ويواصل الشهابي عمله بتفانٍ لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للجيزة.

وحازت هند محمد عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، على ثقة القيادة السياسية، ولدت هند عبد الحليم، بمحافظة القاهرة، وحصلت على ليسانس حقوق إنجليزي جامعة القاهرة، وماجستير حقوق جامعة "اينديانا" بالولايات المتحدة الأمريكية ، وعملت "هند" كمساعد قنصل في سفارة بيرو بمصر، من عام 2009 حتى عام 2010، كما عملت مديرة تنفيذية لإحدى شركات الدعاية والإعلان، وعينت نائبًا لمحافظ الجيزة في عام 2019 وحتى الآن .


 

تعرف علي أبرز المعلومات لنأئبي محافظ الجيزة تجديد الثقة استمرار كل من إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم في منصبيهما كنائبين لمحافظ الجيزة الجيزة