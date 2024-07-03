زيلينسكي: مستعد للقاء ترامب للاستماع إلى خطته بشأن السلام

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه إذا كان لدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خطة لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية بسرعة، فعليه أن يتحدث عنها.

وأضاف زيلينسكي، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية:"إذا كان ترامب يعرف كيفية إنهاء هذه الحرب، فعليه أن يخبرنا اليوم.. إذا كانت هناك مخاطر على استقلال أوكرانيا، وإذا فقدنا الدولة، نريد أن نكون مستعدين لذلك، نريد أن نعرف".

وأشار إلى أنه مستعد على الأرجح للقاء ترامب للاستماع إلى مقترحات فريقه لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية.

وقال: "إنهم لا يستطيعون التخطيط لحياتي وحياة شعبنا وأطفالنا.. نريد أن نفهم ما إذا كنا سنحظى في نوفمبر بدعم قوي من الولايات المتحدة، أم سنكون وحدنا".

وكما ورد سابقا، وفقا لصحيفة بوليتيكو الأمريكية، يفكر ترامب في صفقة محتملة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحجم الأراضي الأوكرانية التي يمكن لموسكو الاحتفاظ بها بعد الحرب.