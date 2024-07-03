الفريق محمد عباس يستقبل سامح الحفنى وزير الطيران المدنى

إرساءً للعلاقات الطيبة التي يسودها الحب والوفاء خلال مراسم التسليم والتسلم ، استقبل اليوم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني السابق، الدكتور طيار سامح الحفني، وزير الطيران المدنى الجديد بديوان عام الوزارة فى أجواء مليئة بمشاعر الود والترحاب والتي أكدت على استمرار أواصر التواصل والتعاون الفعال بين قيادات الوطن المخلصين من وزراء حاليين وسابقين،

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى ولفيف من قيادات الوزارة .

قدم الفريق محمد عباس حلمي التهنئة للطيار سامح الحفنى لتوليه مسئولية وزارة الطيران المدني معرباً عن تقديره له لما يتمتع به من قدرات وخبرات دولية كبيرة ، ومتمنياً له كل التوفيق والنجاح في إدارة منظومة الطيران المدني خلال المرحلة القادمة .



من جانبه، أعرب الطيار سامح الحفني عن شكره وتقديره للفريق محمد عباس حلمي على حفاوة الاستقبال ومشيدًا بجهوده الحثيثه وادارته الواعية خلال فترة توليه مسئولية الوزارة. وأكد الحفني على التزامه بمواصلة العمل لتعزيز مكانة قطاع الطيران المدني على المستويين الدولى والأقليمي وتحقيق مزيد من النمو والتطوير فى كافة أنشطة القطاع .