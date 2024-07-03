أحمد حلمى لجمهوره : "استنونى الليلة فى حلقة مش مفهومة فى بيت السعد"

يحل الفنان أحمد حلمى ضيفا الليلة فى أولى حلقات برنامج "بيت السعد"، والذى يعتبر من نوعية البرامج الحوارية بطريقة المنوعات، وتقديم الأخوين المطرب أحمد سعد وشقيقه الفنان عمرو سعد.

وأعلن الفنان أحمد حلمى فى فيديو ترويجى للحلقة، عن ظهوره الليلة فى أولى حلقات البرنامج، والذى سيتم عرض حلقاته الاربعاء من كل أسبوع.

https://www.instagram.com/reel/C880zEzpyN-/?igsh=ZXl4Z2FtdDN1Yng=

وعلق حلمى بشكل كوميدى من خلال مقطع الفيديو الترويجي قائلاً "إستنونى فى حلقة مش مفهومة خالص مع أغرب اتنين، أحمد سعد وعمرو سعد، حلقة تقريباً سكيزوفرينيا".

وانهالت التعليقات من الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا، بإعلانهم إنتظار الحلقة مع الفنان أحمد حلمى وتوجيه كلمات التهنئة للفنان أحمد سعد وشقيقه الفنان عمرو سعد على برنامجهم الجديد.

البرنامج تقديم الفنان أحمد سعد وشقيقه الفنان عمرو سعد، ويستضيف كوكبة كبيرة من ألمع النجوم فى العالم العربى أبرزهم الفنانة يسرا، منة شلبي، أحمد حلمى.