روسيا تتوعد بالرد على تعزيز الوجود العسكري لـ"الناتو" بالقرب من حدودها

أكد أندريه ناستسين، نائب مدير إدارة الإعلام بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو ستتخذ خطوات للرد على تعزيز الوجود العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من الحدود الروسية.

وفي إحاطة إعلامية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، صرح ناستسين قائلًا: "سنقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة الحشد العسكري للناتو على حدودنا، بما في ذلك الإجراءات العسكرية التقنية".

وأضاف ناستسين أن روسيا ستتخذ أيضًا التدابير المناسبة لمواجهة القرارات العدوانية التي تتخذها فنلندا.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تقارير إعلامية فنلندية، نشرت يوم الاثنين الماضي، أفادت بأن البرلمان الفنلندي وافق على اتفاقية تعاون دفاعي مع الولايات المتحدة. وبموجب هذه الاتفاقية، ستوفر فنلندا للجانب الأمريكي إمكانية الوصول إلى 15 منشأة عسكرية على أراضيها.