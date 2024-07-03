أصغر نائب لمحافظ الفيوم يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس

أدى الدكتور محمد التونى، نائب محافظ الفيوم، اليمين الدستورية كنائب لمحافظ الفيوم، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى قصر الاتحادية.

كان قد أدى المحافظين الجدد ونوابهم حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الأربعاء .

الدكتور محمد سامي صادق التوني

نائب محافظ الفيوم الجديد

بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان (٢٠١٤)

مواليد ١٦ أغسطس ١٩٩٢

ماجستير العلاج التحفظي وتجميل الأسنان - كلية طب الفم والاسنان جامعة القاهرة

خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP – الدفعة الرابعة

عضو الأمانة الفنية للحوار الوطني

التدرج الوظيفي :

عضو مكتب وزير الصحة والسكان (٢٠١٦-٢٠١٨)

المتحدث الرسمي للهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء برئاسة مجلس الوزراء (٢٠١٧-٢٠١٨)

المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج ومدير العلاقات العامة والاعلام

( يناير ٢٠١٩ - نوفمبر ٢٠١٩)



المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم

(نوفمبر ٢٠١٩ - وحتى حلف اليمين )

معاون محافظ الفيوم

(سبتمبر ٢٠٢١ - وحتي حلف اليمين ).