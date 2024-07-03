هل ينسحب بايدن من سباق الرئاسة الأمريكية.. البيت الأبيض يرد

نفى البيت الأبيض صحة تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن احتمال انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من سباق انتخابات الرئاسة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وأضحت قناة سكاي نيوز، أنه بعد نشر التقرير، كتب المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس على منصة "إكس": "هذا الادعاء كاذب تماما".

وكانت "نيويورك تايمز" ذكرت أن بايدن أبلغ أحد حلفائه أنه يعلم أنه قد ينسحب من سباق الرئاسة إذا لم يتمكن من إقناع الجمهور في الأيام المقبلة أنه مستعد لتولي المنصب.

والتقرير الذي نشر الأربعاء الماضي، جاء بعد أيام من أداء بايدن مناظرة أمام منافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي وصف بـ"الكارثي".

ونقلت الصحيفة عن هذا الحليف قوله إن بايدن "يعلم أنه إذا كان لديه حدثان آخران من هذا القبيل (مناظرتان)، فنحن في مكان مختلف"، في تلميح للتنحي على ما يبدو.