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الأربعاء 03 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قيادات الأوقاف تستقبل الوزير الجديد أسامة الأزهري

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توجهت قيادات وأئمة وزارة الأوقاف والعاملون بها بكل الشكر والتقدير  للرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته في الدكتور/ أسامة الأزهري وزيرًا للأوقاف، متمنين له وللحكومة الجديدة برئاسة الدكتور المهندس/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كل التوفيق والسداد، معاهدين الله (عز وجل) أن يكونوا أوفياء لدينهم ووطنهم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس.


واستقبل قيادات الأوقاف وعدد كبير من أئمتها والعاملين بها الدكتور/ أسامة الأزهري وزير الأوقاف اليوم الأربعاء عقب أدائه اليمين وزيرًا للأوقاف، وذلك بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، متمنين له كل التوفيق والسداد، وكان في مقدمتهم كلًا من: الدكتور/ هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور/ عبد الله حسن مساعد الوزير لشئون المتابعة، والدكتور/ محمود الفخراني مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب، واللواء/ عمرو فاروق شكري الوكيل الدائم، و الدكتور/ نوح عبد الحليم العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، و الدكتور/ أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، و الدكتور/ أسامة فخري الجندي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتورة/ سمر إبراهيم محمود رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، و/ رندا صلاح الدين محمود رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ولفيف من القيادات الدينية والدعوية والسيدات الفضليات بديوان عام وزارة الأوقاف وبعض قيادات المديريات الإقليمية وأئمتها.

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