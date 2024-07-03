جامعة النيل تهنئ أيمن عاشور لتجديد الثقة به وزيرا للتعليم العالي

تقدم الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، بخالص التهاني القلبية إلى الدكتور أيمن عاشور، وذلك لثقة القيادة السياسية فيه واستمراره في منصبه وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي في التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقال الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، إن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، له جهود كبيرة في ملف الجامعات وتطوير التعليم والارتقاء بجودة البحث العلمي، ومنذ توليه الوزارة وهو يسعى دوما إلى البناء والتحديث في كل الملفات التي تعمل عليها الوزارة والمرتبطة بمشروعات وخطط الدولة المصرية واستراتيجية مصر 2030، هذا بجانب ملف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، والإشراف على توقيع التحالفات بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية وإطلاق المجلس التنفيذي للتحالفات، والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية في مصر.