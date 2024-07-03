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الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الممتاز.. إيبوكا يقود سيراميكا لمواجهة الإسماعيلي

سيراميكا
سيراميكا
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أعلن أيمن الرمادي المدير الفنى لفريق سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الإسماعيلي، على ملعب "استاد المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل فريق سيراميكا كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - خالد صبحي - سعد سمير -احمد القرموطي.
خط الوسط: إبراهيم محمد - صديق ايجولا - احمد القندوسي - محمد عادل - أحمد بلحاج.
خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:


محمد كوكو - رجب نبيل - حسين حسني - محمد فايز - محمد إبراهيم - نور علاء  - مروان عثمان - فيڤور اكيم - أحمد ياسر ريان.
يحتل فريق الإسماعيلى المركز الـ 12 برصيد 31 نقطة، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز العاشر برصيد 37 نقطة.

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