شي جين بينج: كازاخستان تحتل مكانة خاصة في دبلوماسية الجوار الصينية

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أن كازاخستان تحتل مكانة خاصة في دبلوماسية الجوار الصينية وتعتبر شريكًا مهمًا للتعاون في آسيا الوسطى.

جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها شي مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، الذي يزور كازاخستان حاليًا، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وفي لقائه مع توكاييف، أوضح شي أن إرادة الصين وتصميمها على تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها ثابتان ولن يتأثرا بأي حادث أو تغييرات في الوضع الدولي. وأكد أن الصين ستظل دائمًا جارة وشريكة موثوقة لكازاخستان.

وأشار الرئيس الصيني إلى أن بلاده تعتزم مواصلة تعزيز التعاون مع كازاخستان في مجال الطاقة التقليدية مثل الغاز الطبيعي، وتوسيع التعاون في مجالات الطاقة الجديدة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأضاف أن الصين تشجع المزيد من الشركات الصينية على الاستثمار في كازاخستان، وتعمل على مساعدة كازاخستان في تحويل مزايا مواردها إلى قدرات تنموية، بهدف تحقيق تنمية خضراء، منخفضة الكربون، ومستدامة.