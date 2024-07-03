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الأربعاء 03 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الممتاز.. تعرف على تشكيل الإسماعيلى لمواجهة سيراميكا

الاسماعيلى
الاسماعيلى
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أعلن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره سيراميكا كليوباترا، بعد قليل على ملعب " ستاد المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
جاء تشكيل فريق الإسماعيلى كالتالى:
حراسة المرمى: كمال السيد.
خط الدفاع: محمد نصر، محمد بيومي، محمد الدسوقى، عبدالكريم مصطفى شحاتة.
خط الوسط: ايريك تراورى، محمد مخلوف، عمر الساعي، مروان حمدي.
خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي، نادر فرج.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الـ 12 برصيد 31 نقطة، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز العاشر برصيد 37 نقطة.

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