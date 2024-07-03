الدورى الممتاز.. تعرف على تشكيل الإسماعيلى لمواجهة سيراميكا

أعلن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره سيراميكا كليوباترا، بعد قليل على ملعب " ستاد المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

جاء تشكيل فريق الإسماعيلى كالتالى:

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: محمد نصر، محمد بيومي، محمد الدسوقى، عبدالكريم مصطفى شحاتة.

خط الوسط: ايريك تراورى، محمد مخلوف، عمر الساعي، مروان حمدي.

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي، نادر فرج.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الـ 12 برصيد 31 نقطة، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز العاشر برصيد 37 نقطة.