الأونروا: الوضع الصحي في غزة يشهد تدهورًا حادًا وغير مسبوق

صرحت إيناس حمدان، القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة، بأن الوضع الصحي في القطاع يشهد تدهورًا حادًا وغير مسبوق؛ حيث تشهد المنظومة الصحية انهيارًا كاملًا والمستشفيات توقفت عن تقديم الخدمات.

وأوضحت حمدان في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية) اليوم الأربعاء، أن ارتفاع درجات الحرارة، وتراكم أطنان من النفايات ومياه الصرف الصحي التي تحاصر النازحين في خيامهم، أدت إلى تفشي الأمراض والأوبئة بشكل غير مسبوق في القطاع.

ودعت حمدان إلى توفير كميات كافية ومنتظمة من الأدوية، والوقود، والمساعدات الغذائية لمواجهة الكارثة البيئية التي تتفاقم يومًا بعد يوم في قطاع غزة. كما أشارت إلى استمرار نزوح الفلسطينيين باتجاه غربي بلدة خان يونس جنوب القطاع.

