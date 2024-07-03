احتراق سيارة نقل يتسبب فى إصابة طفلين وشاب بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص بينهم طفلان بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 90% إثر حريق نشب بكابينة سيارة نقل أثناء إجراء صيانة بإحدى الورش بعزبة سلامة مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، وجرى نقلهم إلى مستشفى الجمالية المركزي لتلقي العلاج اللازم.



احتراق سيارة نقل يتسبب فى إصابة 3 أطفال بحروق فى الدقهلية:

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لشرطة النجدة من أهالي عزبة سلامة مركز الجمالية بوقوع حريق بإحدى الورش أثناء صيانة سيارة نقل.



انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف الى مكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق وبالفحص تبين نشوب حريق داخل ورشة لإصلاح السيارات النقل بسبب انبوبة لحام وتبين ان السيارة تحمل رقم " د ن ب 5752"، وتبين نشوب الحريق بكبينة السيارة اثناء اعمال صيانة بها داخل الورشة.

وأسفر الحريق عن إصابة كل من "عمر حمام محمد عبد الحميد، 12 عاماً، مصاب بحريق من الدرجة الأولى 90٪ و موسي إسماعيل أحمد كامل، 35 عاماً، مصاب بحريق من الدرجة الأولى، وأحمد حامد محمود غربة، 10 أعوام حريق فوق 90% ".

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الجمالية المركزي لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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