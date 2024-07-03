الخارجية الروسية: نظام كييف ينتهك تقريبا جميع مواد الدستور الأوكراني

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية أندري ناستاسين، إن نظام كييف انتهك كل مادة تقريبا في الدستور الأوكراني، ولم يدخر أي جهد في هذا المسعى.

وأضاف ناستاسين -حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية- أن"أوكرانيا تحولت إلى كيان شمولي بدلا من أن تكون دولة حرة وديمقراطية، ولا تزال حقوق الإنسان والحريات الرئيسية تنتهك هناك".

وتابع: "لا توجد مادة واحدة في الدستور إلا وتم انتهاكها في ظل نظام كييف الحالي".

وبحسب الدبلوماسي الروسي، فإن "جميع الأحكام التي تضمن حرية النشاط السياسي وحظر الرقابة وحرية تطوير واستخدام اللغة الروسية وحرية الدين والفكر والتعبير، فضلا عن حرية التعبير والحق في الحياة تم انتهاكها جميعا".. من بين أمور أخرى كثيرة.

وأشار مسئول وزارة الخارجية الروسية إلى أنه في 28 يونيو، هنأ فلاديمير زيلينسكي الشعب الأوكراني بيوم الدستور، مضيفا "الأمر بدا على الأقل وكأنه استهزاء صريح بمواطني البلاد وتدنيس دستور البلاد.. في أي دولة ديمقراطية وقانونية، لا يمكن اعتبار الرجل الذي يغتصب السلطة ضامنا للدستور، لكن هذا ممكن في أوكرانيا لأن عدم الالتزام بالقوانين أصبح هو القاعدة هناك".. على حد قوله.

