وزير التموين الجديد: سنحافظ على احتياطي استراتيجي آمن لكل السلع

استقبل الدكتور علي المصيلحي، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد بديوان عام الوزارة مقدمًا له التحية والتقدير، ويدعو الله أن يوفقه لما فيه الخير لبلدنا الحبيب.

كما قدم المصيلحي الشكر لكل قيادات الوزارة لما قدموه خلال فترة توليه المسئولية.

فيما وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الشكر للدكتور المصيلحي على ما قدمه لخدمة الوطن والمواطن خلال فترة توليه الحقيبة الوزارية.

وأكد أن الفترة المقبلة ستسير طبقا لتوجيهات الرئيس ورئيس الوزراء في الحفاظ على احتياطي استراتيجي آمن من السلع بالإضافة إلى استكمال المشروعات التي بدأتها الوزارة في السنوات الأخيرة من تطوير لمنظومة الدعم والمناطق اللوجيستية ومراكز الخدمة وأسواق الجملة والنصف جملة إضافة إلى العمل على تطوير العنصر البشري والارتقاء بمهاراته لمواكبة المعطيات التكنولوجية التي يشهدها العالم بما يرتقي بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن توجيهات الرئيس ركزت على الحفاظ على استقرار الأسعار مع التأكد من جودة السلع المقدمة للمواطن المستفيد من منظومة الدعم.

وأكد أنه سيعمل علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمواطن والحفاظ على استقرار السلع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى جودة السلع المقدمة للمستفيدين على بطاقات الدعم.

وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام بأن الوزارة من الوزارات الخدمية الكبيرة التي تقدم خدمات لقطاع كبير من المواطنين سواء في منظومة الخبز أو منظومة السلع المدعمة على بطاقات التموين ومتابعة الأسواق.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة تقوم بتلبيه احتياجات المواطنين من السلع والخبز المدعم وتهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال توفير السلع، وتكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع، والتأكد من جودة المقدم للمواطن على منظومة الدعم من خبز وسلع تموينية.