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الأربعاء 03 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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السيرة الذاتية للفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة

البوابة نيوز
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 تنشر "البوابة نيوز"، السيرة الذاتية  للفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

الاسم: أحمد فتحى إبراهيم خليفة

السلاح: المدفعية

الرتبة: فريق 

تاريخ الميلاد: 17/10/1966 

تخرج من الكلية الحربية عام 1987

الدفعة 80 حربية

 

التأهيل العسكرى 

بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية 

حاصل على جميع الفرق الحتمية لسلاح المدفعية 

حاصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان 

حاصل على زمالة كلية الحرب العليا من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية 

 

الوظائف الرئيسية التي شغلها 

تدرج في جميع الوظائف القيادية بسلاح المدفعية حتى عين مساعدًا لمدير المدفعية، ثم مديرًا لمعهد المدفعية، ثم مديرًا لإدارة الشئون المعنوية، ثم رئيسًا لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، ثم رئيسًا لهيئة عمليات القوات المسلحة، ثم أمينًا عام لوزارة الدفاع.

 

الأنواط والنياشين 

حصل على عدد من الأنواط والميداليات منها نوط الواجب من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة، ونوط العملية الشاملة بسيناء، وميدالية 25 يناير، وميدالية 30 يونيو، وميدالية اليوبيل الذهبى لسلاح المدفعية، ميدالية اليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر 1973، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ميدالية اليوبيل الذهبى للثورة، وميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سيناء، وميدالية اليوبيل الفضى لنصر أكتوبر 1973.

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