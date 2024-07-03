الروائي أحمد طوسون: الاهتمام بالطفولة يجب أن يصبح ضمن أولويات وزير الثقافة الجديد

هنأ الروائى والقاص أحمد طوسون، كاتب أدب الطفل، وزير الثقافة الجديد الدكتور أحمد هنو، بعد حلف اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ظهر اليوم الأربعاء.

وقال "طوسون" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إنه يراهن على الوزير الجديد فى ان يكون اهتمامه الأول بالطفولة وما يقدم للطفل المصري، لافتًا الى ان مصر دولة فى ريعان شبابها، وفقا لآخر احصاء عام 2023 سجل عدد الأطفال في مصر 39.6 مليون طفل، هؤلاء يمثلون مستقبل هذا الوطن .

إستراتيجيات جديدة تُناسب العصر

وأضاف كاتب أدب الطفل، أنه تابع تصريحات الدكتور أحمد هنو الأولى عقب حلف اليمين الدستورية لتولي الوزارة، التى نصت على أن أولويته بناء الإنسان المصري، وهو ما يشعره بالتفاؤل، مؤكدًا أنه لن ينجح إلا إذا وضعت وزارة الثقافة أولويتها في الاهتمام بالطفولة من خلال استراتيجيات جديدة تناسب العصر.

مخاطبة الطفل عبر وسائل الميديا الحديثة

وتابع: "يجب أن تكون للوزارة سياسة واضحة في انتاج الإبداع الأدبي والفني للطفل بكافة أشكاله بجودة عالية ليحل محل الانتاج الذي يغزو أطفالنا من الشرق والغرب بثقافاته وقيمه المختلفة، وأن يتوفر هذا الإنتاج عبر المنصات الحديثة للميديا كما من المهم الاستفادة من موروثنا في هذا المجال واعادة تقديمه وطرحه من خلال المنصات المختلفة، ايضا مخاطبة الطفل عبر وسائل الميديا الحديثة التي اجتذبته من وسائل التواصل التقليدية، وتقديم موروثنا الحضاري والثقافي عبر هذه الوسائل لاطفال المنطقة والعالم".

وأردف: " أهمية دعم صناعة سينما الطفل واستعادة مهرجان سينما الأطفال الدولي الذي توقف منذ سنوات واعادة معرض كتاب الطفل ولكن بصورة تتناسب مع قدرات مصر الحقيقية وقدرها، والوصول بالخدمات الثقافية للأطفال في القرى والأطراف وليس الاكتفاء برعاية الموهوبين منهم.. واستغلال والاستفادة من افتتاح المتحف الكبير بربط أطفال مصر من كافة ربوعها بتاريخ الحضارة المصرية والتنسيق مع وزارات التربية والتعليم والشباب لاقامة فعاليات لهم أثناء تنظيم زيارات للمتحف".

استعادة مهرجان القراءة للجميع

وطالب "طوسون" بأن يستعيد مهرجان القراءة للجميع بريقه ويتم دعم مشروع مكتبة الأسرة ليستعيد شبابه ودوره من جديد كما بدأ، والاهتمام بالفنون الموروثة كالأراجوز وخيال الظل وصندوق الدنيا وأن تقدم فعالياتها للأطفال في المتنزهات والحدائق العامة.