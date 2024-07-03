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الأربعاء 03 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

"طارق الملا" يهنئ كريم بدوي وزير البترول الجديد

الملا يهنئ بدوي على
الملا يهنئ بدوي على تولية حقيبة البترول
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فى إطار التواصل والبناء على ما تحقق، التقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، وزير البترول السابق الذى هنأه على تولى الوزارة متمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة.


وأثنى بدوى على ماقدمه الملا من جهود على مدار تسع سنوات تولى فيها حقيبة البترول والثروة المعدنية ، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية ستشهد استكمال المشروعات التى تم البدء فيها وتحقيق الأولويات المستهدفة ، وعلى رأسها المزيد من تأمين الإمدادات البترولية للسوق المحلية والقطاعات الاقتصادية والخدمية ، وأن برنامج العمل الذى تقوم به الدولة المصرية الحديثة قائم على البناء والتنمية المستمرة واستكمال الإنجازات ودعم مسيرة العمل .

المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا المهندس كريم بدوي القطاعات الاقتصادية