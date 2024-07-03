"طارق الملا" يهنئ كريم بدوي وزير البترول الجديد

الأربعاء 03/يوليو/2024 - 06:37 م

فى إطار التواصل والبناء على ما تحقق، التقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، وزير البترول السابق الذى هنأه على تولى الوزارة متمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة.



وأثنى بدوى على ماقدمه الملا من جهود على مدار تسع سنوات تولى فيها حقيبة البترول والثروة المعدنية ، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية ستشهد استكمال المشروعات التى تم البدء فيها وتحقيق الأولويات المستهدفة ، وعلى رأسها المزيد من تأمين الإمدادات البترولية للسوق المحلية والقطاعات الاقتصادية والخدمية ، وأن برنامج العمل الذى تقوم به الدولة المصرية الحديثة قائم على البناء والتنمية المستمرة واستكمال الإنجازات ودعم مسيرة العمل .