الأولمبياد الخاص يجري مقابلات شخصية للمرشحين للمجلس الوطني لأسر اللاعبين

شهد مقر الأولمبياد الخاص الدولي بمنطقة المهندسين اليوم الأربعاء إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين لشغل منصب عضو المجلس الوطني لأسر اللاعبين للفترة من 2024 – 2026 .

وأكد الدكتور "باسم تهامي" المدير الوطني أن هناك عدداً من المعايير التي وضعتها اللجنة المشكلة والمعتمدة لترشح فرد للمجلس الوطني للأسر أهمها أن يكون المتقدم أحد أفراد أسرة لاعب بالأولمبياد الخاص المصري سواء كان أب أو أم أو أخ أو أخت أو فرد من عائلة وقائم على رعايته ويستوفي الشروط التالية أن يكون شارك فى أنشطة الاولمبياد الخاص المصرى لفترة لا تقل عن 5 سنوات ، ويلتزم لسنتين قادمتين مع برنامج الاولمبياد الخاص المصرى ، وعلى إستعداد تام لمشاركة معلوماته ونجاحاته والتحديات التي يواجهها مع أسر جديدة من الاولمبياد الخاص المصرى ، والعمل على دعوة العديد من الأسر للمشاركة فى اللجان الفرعية على مستوى المحافظات لتوسع قاعدة المشاركة من هؤلاء الاسر وخدمة ابنائنا من ذوى الهمم ، وعدداً من الاشتراطات الإخري والتي تضمن مشاركة فعالة له في المجلس .

ويضيف "المدير الوطني" أن المجلس الوطني للأسر اللاعبين بالأولمبياد الخاص المصري يأتي تنفيذا للتوصيات التي خرجت من المجلس الإقليمي 2024 لأسر اللاعبين من الأولمبياد الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الحالي بشأن تشكيل مجلس وطني لأسر اللاعبين في كل برنامج للمشاركة في التوصيات في وضع الخطط والاستراتيجيات التى يخطط لها مجلس إدارة الأولمبياد الخاص المصري خلال الفترة القادمة والتي تهم كل الأسر على مستوى المحافظات، كذلك تشكيل لجان للأسر والعائلات داخل كل محافظة بهدف تعظيم المشاركة الإيجابية لهم في الأولمبياد الخاص.

تكونت اللجنة التي قامت بإجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين من كل من عمرو محي الدين الطحاوي نائب المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري وطارق النجار مدير المبادرات ، وناقشت اللجنة المرشحين وأطلعت علي رؤياهم في كيفية الاستفادة منهم في التفعيل الأمثل لبرنامج الأولمبياد الخاص داخل محافظات مصر المختلفة ، وتقدم أكثر من 30 مرشح من محافظات مصر المختلفة الذين أجروا المقابلة عن طريق المقابلة الشخصية المباشرة أو عبر تطبيق زووم عبر الأنترنت .

يذكر أن الأولمبياد الخاص المصري كان قد أعلن في شهر مايو السابق عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك عن فتح باب التقدم لأسر لاعبي الأولمبياد الخاص المصري للترشح لعضوية المجلس الوطني لأسر اللاعبين بالأولمبياد الخاص المصري للفترة من (يوليو 2024 إلى يونيو 2026) .