ads
الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 33 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة بغزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفاد تلفزيون فلسطين، باستشهاد 33 فلسطينيا في هجمات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وكشفت مصادر طبية فلسطينية، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية اليوم الأربعاء، عن ارتفاع إجمالي الشهداء في القطاع إلى 37953 شهيدا، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي.

وتابعت المصادر، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 87266 مصابا، منذ بدء العدوان.

ولفتت إلى أن الاحتلال ارتكب في الـ24 ساعة الماضية، 3 مجازر استشهاد علي اثرها 28 شهيدا، وأصيب 125 جريحا.

الاحتلال الإسرائيلي غزة استشهاد