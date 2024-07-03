استشهاد 33 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة بغزة

أفاد تلفزيون فلسطين، باستشهاد 33 فلسطينيا في هجمات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وكشفت مصادر طبية فلسطينية، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية اليوم الأربعاء، عن ارتفاع إجمالي الشهداء في القطاع إلى 37953 شهيدا، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي.

وتابعت المصادر، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 87266 مصابا، منذ بدء العدوان.

ولفتت إلى أن الاحتلال ارتكب في الـ24 ساعة الماضية، 3 مجازر استشهاد علي اثرها 28 شهيدا، وأصيب 125 جريحا.