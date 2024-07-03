وزير الإسكان: استكمال تنمية مدن الجيل الرابع.. وتنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "سكن لكل المصريين" و"حياة كريمة"

فى تصريحاته الأولى، عقب توليه منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن من أهم الملفات التى سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، مواصلة تنمية مدن الجيل الرابع، واستكمال مشروعاتها، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغيرها، ومواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير وحدات سكنية تلائم مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف وزير الإسكان: من الملفات الهامة أيضاً والتى سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، مواصلة الجهود المبذولة فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، واستكمال مراحلها التالية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الحياة الكريمة لنحو 60 مليون مواطن يقطنون المناطق الريفية، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لتلك المناطق بما ينعكس إيجابياً على مستوى معيشة سكان تلك المناطق.

وقال الشربيني، إنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة، على إدارة الأصول واستثمار وتعظيم الاستفادة من المشروعات التى تم تنفيذها، وخاصة المشروعات الاستثمارية، وإشراك المستثمرين والقطاع الخاص بشكل كبير.



وأشار إلى أنه سيعمل على استكمال المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة التى بدأها الدكتور عاصم الجزار، خلال توليه مسئولية وزارة الإسكان، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، ولرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، على ثقتهما، وشدد على أنه سيبذل أقصى الجهد لخدمة الوطن والمواطنين.