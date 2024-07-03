محافظ القليوبية الجديد: سأبذل جهدي لتحقيق الأفضل للمواطنين

قال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الجديد، إن اختياره ضمن حركة المحافظين مسؤولية كبيرة أُوكلت إليه، داعيًا الله أن يكون على قدر تلك المسؤولية.

وأضاف أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق الأفضل لأبناء المحافظة خلال الفترة المقبلة، من خلال العمل على جميع الملفات المطروحة التي تهم الشارع القليوبي.

وأكد المحافظ الجديد في أول تصريح له أن مكتبه مفتوح للجميع، والعمل ودفع المشروعات من أول الأولويات خلال الفترة المقبلة داعيا كافة فئات الأهالي والشخصيات وأبناء المحافظة إلى العمل يدًا ييد من أجل رفعة الوطن والمواطن والارتقاء بالمحافظة ومواجهة كل الملفات التي تؤرق المواطن.

يذكر أن محافظ القليوبية الجديد من أبناء محافظة الإسكندرية، ويعمل مهندسا، ويعد من أبرز مسئولي شركة المقاولون العرب، وعضوا بمجلس إدارة الشركة، وعمل نائب مدير التحالف المنفذ لمشروع سد ومحطة جوليوس نيريرى الكهرومائية بتنزانيا، وهو أحد المشروعات المهمة.

كما يعد المحافظ الجديد من أهم خبراء إدارة المشروعات الكبرى في مصر وخارجها.