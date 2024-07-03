محمد جبران بعد تكليفه بحقيبة وزارة العمل: التركيز على تدريب العمالة الفنية

-حصر العمالة غير المنتظمة في مواقع العمل وتقديم كافة الخدمات للمُستحقين ..

-تشكيل فريق لمُتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات في مُدد زمنية مُحددة..

-التعامل مع أصحاب الأعمال والعمال بشكل متوزان وترسيخ ثقافة "الحقوق والواجبات"

أكد محمد جبران وزير العمل أهمية التركيز على مجموعة من الملفات خلال الفترة المُقبلة ،أهمها التطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،وكذلك ملف العمالة غير المنتظمة ،موجهًا مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الحصر للعمالة غير المنتظمة داخل مواقع العمل والإنتاج ،وتقديم كل أشكال الدعم للمستحقين من هذه الفئة التي تحظي باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال أول لقاء للوزير محمد جبران ،عقب تأديته اليمين الدستورية، وزيرًا للعمل أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ،اليوم، مع بعض القيادات، والمكتب الفني بالوزارة.

وأوضح جبران خلال اللقاء الذي انعقد في مقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،على أهمية دور مديريات العمل ،في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ،مؤكدًا أهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ،والإستماع إلى مطالبهم، وتنفيذها.

وقال إن لديه إيمان كامل بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، في إطار بيئة عمل لائقة،مُشيرًا إلى أهمية وجود فريق عمل لمتابعة تنفيذ القرارات، والتوجيهات، في إطار خطة زمنية مُحددة.