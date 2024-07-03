بلاغات للنائب العام.. اتهامات متبادلة بين رضا البحراوي وعدوية شعبان عبد الرحيم

تقدم محامي المطرب الشعبي رضا البحراوي، صباح اليوم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 40766 لسنة 2024، ضد عدوية شعبان عبد الرحيم يتهمه فيه بالتهديد العلني وسبه موكله والدعاء عليه بعمل حادث.

اتهامات متبادلة بين رضا البحراوي وعدوية شعبان عبد الرحيم

بينما قال محامي عدوية شعبان عبد الرحيم إنه سوف يقوم باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المطرب رضا البحراوي لقيامه بسرقة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بموكله علي حد وصفه.

وأضاف، أن "البحراوي" متهم باستغلال كلمات أغنيته الجديدة ( بجنن وبحير) كما قام بإستغلال اللحن الخاص بالأغنية ودون الحصول علي موافقة كتابية من موكله تبيح له استغلال كلمات الأغنية واللحن الخاص بها وقيامه بإذاعة هذه التسجيلات علي وسائل التواصل الاجتماعي التيك توك واليوتيوب ونسبها لنفسه .

وتابع، بالرغم من تحذير "موكله" مرارا بعدم استغلال كلمات الأغنية وألحانها وذلك لإلحاق ضرر كبير بمالك كلمات الأغنية واللحن إلا ان المشكو في حقه قام باستغلال اللحن والكلمات.

وأردف، ان القانون شرع عقوبات رادعة للحد من انتهاك وسرقة الملكية الفكرية سواء للأشخاص أو المؤسسات. حيث أن الهدف من القانون، هو حماية مختلف الأعمال المصنوعة التي تجري بطرق مبتكرة، سواء كان عملًا أدبيًا أو علميًا أو فنيًا، أيًا كان نوعه أو أهميته أو الغرض منه أو طريقة التعبير عنه، عن طريق إيداعه داخل وزارة الثقافة وبالإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية وأيضًا ضمانا لحقوق المؤلف.

وأوضح المحامي أنه وفقًا للمادة رقم 181، من قانون حماية حقوق الملكية، يعاقب بالحبس مدة تبدأ من شهر وتقع عليه غرامة تبدأ من 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، أو يعاقب بإحدى العقوبتين السابقتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:ـ

1ـ سرقة الأفكار وطرح أي عمل مصنوع للتداول بأي صورة، كالبيع أو الإيجار أو غير ذلك، وذلك دون الحصول على إذن كتابي من المؤلف نفسه أو صاحب الحق.

2- تقليد أحد الأعمال المصنوعة، وعرضها للبيع أو للتداول أو حتى تصديرها للخارج، مع العلم بأنها مقلدة.

3- نشر أيا من الأعمال المصنوعة المبتكرة عبر صفحات الإنترنت، أو غيرها من وسائل النشر المختلفة، بدون الحصول على إذن كتابي مسبق من صاحب العمل أو المؤلف.

4- التجميع أو التصنيع أو الاستيراد، وذلك بغرض البيع أو التأجير لأي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها صاحب الحق المجاور أو المؤلف كالتشفير أو غيره.

5- التعطيل أو الإزالة أو التعييب بسوء نية لأي حماية تقنية، يستخدمها أو صاحب الحق المجاور أو المؤلف كالتشفير أو غيره.

6- الاعتداء على حق من الحقوق المالية أو الأدبية للمؤلف أو صاحب العمل نفسه.

وفي حالة تكرار الجريمة، تكون عقوبة المتهم الحبس مدة تبدأ من 3 أشهر، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى مصادرة المحكمة للنسخ محل الجريمة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها.