بيطري المنيا يتابع حصر الثروة الحيوانية والداجنة

أعلن الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا أنه بناء على توجيهات اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا والدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ونائبه المهندس مصطفي الصياد، والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي والحفاظ على الثروة الحيوانية وصحة وسلامة المواطنين.

عقد مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا يوم الأربعاء ٣ يوليو ٢٠٢٤ م اجتماع بالقاعة الرئيسية بديوان عام المديرية مع أعضاء لجنة العلاج الإقتصادي بديوان عام المديرية لمتابعة سير العمل في لجان حصر الثروة الحيوانية ٢٠٢٤ م ، وتم عرض الإنجازات التي حققتها المديرية وأوجه القوة والضعف خلال الفترة الماضية للحفاظ على الثروة الحيوانية و الداجنة وزيادة إنتاجيتها والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من خلال برامج العمل للمديرية والمشروعات القومية لتوفير غذاء من أصل حيواني آمن وصحي مثل مشروع إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان والتشديد على المتابعة الدورية للمراكز المطورة و مشروع تحسين سلالات الماشية و مشروع التأمين على الماشية والقوافل الطبية البيطرية الشاملة المجانية، كما ناقش أعضاء الجلسة خطة العمل الفترة القادمة والمتطلبات للارتقاء بالعمل وتحسين الأداء.

وتم إجراء مناقشة واستفسارات من الحضور لتذليل العقبات وتوفير الاحتياجات لتوفير أفضل خدمة طبية بيطرية وتقديمها علي أكمل وجه.

في ختام الاجتماع قدَّم مدير المديرية الشكر للجميع على الجهود المتميزة خلال الفترة الماضية في كل المجالات الطبية البيطرية وشدد على بذل وتضافر الجهود لتقديم خدمة بيطرية متميزة بأفضل أداء وكفاءة.