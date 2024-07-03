سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء في البنوك

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 3-7-2024 نحو 48,20 جنيه للشراء، 48,34 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 48.20 جنيه للشراء، 48.30 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.20 جنيه للشراء، 48.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 48.20 جنيه للشراء، 48.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 48.23 جنيه للشراء، 48.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 48.20 جنيه للشراء، 48.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.25 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 48.10 جنيه للشراء، 48.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد:

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 48.25 جنيه للشراء، 48.3 جنيه للبيع.