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الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء في البنوك

الدولار
الدولار
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سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 3-7-2024 نحو 48,20 جنيه للشراء، 48,34 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 48.20 جنيه للشراء، 48.30 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك مصر:
سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.20 جنيه للشراء، 48.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 48.20 جنيه للشراء، 48.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:
وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 48.23 جنيه للشراء، 48.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 48.20 جنيه للشراء، 48.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.25 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي:
سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 48.10 جنيه للشراء، 48.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد:
بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 48.25 جنيه للشراء، 48.3 جنيه للبيع.

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