السيرة الذاتية للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم

بعد تجديد ثقة القيادة السياسية أدى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى قصر الاتحادية .

وأدى المحافظون الجدد ونوابهم اليمن الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الأربعاء .

وجددت الحكومة الثقة في الدكتور احمد الانصاري محافظًا للفيوم، وذلك للعام الخامس على التوالي.

من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم

تخرج في كلية الطب عام 2001 وعمل في خدمات نقل الدم لمدة 6 سنوات، ثم سافر عام 2007 في بعثة تابعة لوزارة الصحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية درس خلالها ماجستير إدارة أعمال وإدارة نظم صحية لمدة عامين.

كلف "الأنصارى" في 2010 بتطوير المجالس الطبية المتخصصة للتغلب على أزمات العلاج على نفقة الدولة، حيث عكف على عمل إعادة هيكلة للموقف بشكل عام، ونجح في التغلب على الأزمات.

كلف في أواخر 2010 بالعمل نائبًا لرئيس هيئة الإسعاف، إلى جانب عمله في المجالس الطبية المتخصصة.

حصلت هيئة الإسعاف المصرية، أثناء تولي «الأنصاري» منصب نائب رئيسها على جائرة الصحة العربية رغم شدة المنافسة بين مقدمي الخدمات الصحية في الدول العربية.

في سبتمبر 2013 جرى تعيينه رئيسا لهيئة الإسعاف المصرية بقرار من الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة آنذاك.

في 2017 ترأس بعثة الحج الطبية المصرية.

عين مديرًا لمشروع إنهاء قوائم انتظار مرضى الحالات الحرجة، وحقق خلال هذه الفترة إنجازات كبيرة بعد الانتهاء من أكثر من نصف الحالات المنتظرة قبل المواعيد المحددة لها.

- في أغسطس 2018 عُيّن محافظًا لسوهاج- في 2019 عُيّن محافظًا للفيوم وما يزال مستمرًا في منصبه بعد التجديد الثقة فيه ضمن حركة المحافظين 2024.