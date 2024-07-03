“ عبارات غير مفهومة”.. تفاصيل تحرير اللاعب عمر السعيد محضرًا ضد جاره

تقدم اللاعب عمر السعيد مهاجم فريق الزمالك السابق وطلائع الجيش الحالي ببلاغ إلى قسم شرطة أول زايد، اتهم فيه جاره بتكسير بعض زجاج منزله وكتابة عبارات غير مفهومة على جدران حوائط المنزل الخاص باللاعب.

اللاعب عمر السعيد يحرر محضر ضد جاره

بإجراء التحريات وبالانتقال إلى محل البلاغ وفحصه تبين أن على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين أن المتهم مريض نفسي وكان يقيم برفقة والدته وشقيقه لكنهما تركاه منذ 4 أشهر.

تلقى قسم شرطة الشيخ زايد أول بلاغا من اللاعب عمر السعيد، لاعب الزمالك السابق وفريق طلائع الجيش الحالي، يتضرر فيه من جاره لقيامه بتحطيم زجاج منزله وكتابة عبارات غير مفهومة.

وبالانتقال إلى محل البلاغ وفحصه تبين أن على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين أن المتهم مريض نفسي وكان يقيم برفقة والدته وشقيقه لكنهما تركاه منذ 4 أشهر، وأوضحت التحريات أن أسرة المتهم أصطحبته إلى أحد مستشفيات الصحة النفسية عقب قيامه بالواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.