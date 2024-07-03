عبدالمنصف لـ«البوابة نيوز»: رحيلي عن الزمالك بسبب شوبير.. والسوشيال ميديا تدير الأندية

أحد أفضل حراس مرمى نادى الزمالك على مر التاريخ وحصل على العديد من الألقاب والأرقام الفردية كلاعب سواء مع المنتخب الوطنى أو مع الأندية التى سبق وأن لعب لها واعتزل فى سن 45، واتجه للتدريب كمدرب حراس مرمى والبداية كانت فى المصري، مرورا بالإسماعيلي، وحتى آخر محطة له الزمالك والذى استمرت موسما قبل رحيله.. محمد عبدالمنصف يفتح قلبه فى حوار جريء جدا للبوابة نيوز .. يتحدث خلاله عن أسباب رحيله ورأيه فى مجلس لبيب واختياره لأفضل لاعب فى مصر.. وإلى نص الحوار.





■ أسباب رحيلك عن نادى الزمالك؟

- كانت هناك حملة ممنهجة ضدى من أحد الأشخاص وكانت مدفوعة الأجر لرحيلى عن الفريق لأنه كان يرغب فى تولى هذا المنصب بدلا مني، وفى النهاية عندما حدثت تغيرات رحلت عن الجهاز بطريقة محزنة لا تليق بي.

■ هل حصلت على مستحقاتك المالية؟

- حتى الآن لم أحصل على جائزة بطولة الكونفدرالية ولكن هناك وعود للحصول عليها فور تحصيل المبلغ من الاتحاد الأفريقي.

■ ما تقييمك فى فترة تواجدك فى الزمالك كمدرب؟

- راضى عنها تماما لانى قدمت كل شيء فى ظروف صعبة للغاية وأزمات عديدة أمتلك خبرات فى تدريب حراسة المرمى أكثر من أى لاعب فى العالم وطورت فى مستوى محمد صبحى و محمد عواد خلال تواجدي.

السوشيال ميديا تدير الأندية



■ هل ترى أن السوشيال ميديا تتحكم فى مجلس إدرة الزمالك؟

- نعم السوشيال ميديا تتحكم فى جميع أندية مصر الأهلى و الزمالك والإسماعيلي، ولها تأثير كبير فى الكثير من القرارات المهمة، ولكن هناك صفحات موجهة وهدفها الربح المالى فقط ولا تنظر لمصلحة الفريق تماما، وهناك من يدعوا أنهم زملكاوية وهم فى الأصل لا ينظرون لمصلحة النادى من الأساس.

■ من الأفضل محمد صبحى أم عواد؟

- الثنائى يمتلك إمكانيات جيدة جدا ولكن صبحى يتفوق على عواد فى بعض المواقف الفنية فقط، بالإضافة إلى صغر سنه والذى يمنحه أفضلية كبيرة ، عندما يصبح صبحى تركيزه فى كرة القدم فقط يصبح أفضل حارس فى مصر لعشر سنوات مقبلة.

■ هل الزمالك يحتاج تدعيما لمركز حراسة المرمى؟

- نعم الزمالك يحتاج ضم أحمد نادر السيد فقط مع بقاء محمد صبحى و محمد عواد.

رحيلى عن الزمالك بسبب شوبير

■ هل تسبب مصطفى شوبير فى رحيلك عن الزمالك؟

- نعم ، لانه عندما تم سؤالى فى أحد البرامج الرياضية هل تتمنى ضم مصطفى شوبير للزمالك؟ كانت الإجابة نعم أتمنى وبعدها حصلت حملة ممنهجة ضدى تسببت فى رحيلي، ولكن لو عاد بي الزمن هضمه للزمالك وستكون نفس الإجابة، مصطفى من الحراس المميزين وذلك ظهر من خلال مشاركاته مع الأهلى فى الفترة الأخيرة وتألقه.

■ من أفضل حارس فى مصر؟

- محمد الشناوى بكل تأكيد ويأتى بعده محمد عواد وبعده محمد صبحى ثم مصطفى شوبير.

■ هل تتوقع بقاء زيزو فى الزمالك وتجديد عقده؟

-نعم زيزو سيبقى فى الزمالك وهذه معلومة مؤكدة وسيجدد عقده عن طريق أحد رجال الأعمال المحبين للنادي، وهذا الرجل يحاول حاليا فى ضم بن شرقى ورمضان صبحى للزمالك فى الموسم المقبل.

■ ما رأيك فى انضمام إمام عاشور للأهلي؟

-إمام عاشور زملكاوى جدا جدا وانضمامه للأهلى كان له ظروف خاصة وأتوقع أن يعود للزمالك يوما ما لأنه يحب النادى جدا ويرغب فى العودة رغم تألقه فى النادى الأهلى .

■ ماذا عن شيكابالا؟

- شيكابالا قادر يستمر للموسم المقبل فى الملاعب، ووجوده فى الزمالك سيكون بشكل دائم سواء على المستوى الإدارى أو أى شكل هو مرتبط بالزمالك فقط لا غير ولن يقدر يعمل أى حاجة أخرى غير تواجده بالنادي، وبعد سنة أو سنتين سنرى رؤيته، شيكابالا من أطيب الناس اللى ممكن تتعامل معه.

■ كواليس جلستك مع كريستيانو رونالدو؟

- كان معسكرنا فى نفس الفندق وفى نفس الدور الذى يسكن به رونالدو خلال البطولة العربية، وكنا نستخدم نفس المصعد، وكنت فى طريقى للجيم فى وقت متأخر واكتشفت أنه يقوم بنفس الأمر، وخلال دخولى لصالة الألعاب الرياضية أبلغنى المسئولون عن المكان أنه مغلق بسبب تواجد رونالدو للتدريب، استأذنت المسئولين لدخولى والتدرب فى مكان مختلف بالجيم، وبعد ما انتهينا تقابلنا وعرّفته بنفسى وأنى مدرب بالزمالك، وهو يعرف بعض رجال الأعمال المصريين، وسعدت بترحيبه جدًّا والتقطنا الصورة الشهيرة، وهو يعلم قيمة الزمالك وشاهد الجماهير التى تحضر أمام الفندق وتدعمنا وهو لاعب أسطورى وما زال لديه الشغب الكبير للعب حتى الآن.

■ ماذا عن تبادل قميصه مع شيكابالا؟

- هذا كان اتفاق كان معروفًا قبل المباراة، وهو لاعب لديه ذكاء ويعرف قيمة شيكابالا، وهو لاعب محترم جدًّا إنسانيًّا، وبعد لقطة شيكابالا مر على دكة الاحتياط وسلم عليهم، وقال لى خلال حديثنا أنتم فرقة كويسة جدًّا وكنتوا تستاهلوا الصعود معنا، وفى النهاية النصر هو من توج بالبطولة، وهو شخصية فعلا أسطورة ويستاهل حب الناس الجارف له".



