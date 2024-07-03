وزير الكهرباء: توجيهات من القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن

تولى الدكتور محمود عصمت منصبه الجديد كوزير للكهرباء والطاقة المتجددة خلفا للدكتور محمد شاكر المرقبى في حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

أكد عصمت على الدور الهام والمحورى لهذا القطاع الحيوى حيث يعتبر تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى ، لانه الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإهتمام الكامل بتحسين جودة التغذية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للموطن، وحسم شكاوى المواطنين من خلال المنظومة المتكاملة الموجودة بالوزارة وخفض نسبة الفقد.

وشدد عصمت على استكمال ما بناه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق والعاملين في القطاع، مشيرًا إلى أنه سيتم التركيز على الاعتماد على الطاقة الجديدة وتحقيق قيمة مضافة ونوفر منها طاقة مستقرة للشبكات، مع مراجعة تكاليف التوزيع والإنتاج، ومراقبة شبكات التوزيع بالوسائل الحديثة.

وأضاف أنه جارٍ التنسيق مع كافة الجهات المعنية لحل مشكلة الانقطاعات وتأمين التغذية الكهربابائية وفقاً لأعلى معايير الجودة وتحسين الإنتاجية والكفاءة وذلك من خلال توفير خدمات الكهرباء ذات جودة عالية وتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تؤثر في الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس متقدماً بالشكر إلى القيادة السياسية على ثقتها في توليه حقيبة الكهرباء والطاقة المتجددة وأكد عصمت أنه سوف يسعى جاهداً إلى تحقيق رؤية القيادة السياسية والعمل على استقرار التغذية الكهربائية.

يذكر أن الدكتور محمود عصمت من مواليد محافظة القاهرة ، حاصل على بكالوريوس الهندسة قسم الكهرباء من جامعة القاهرة، والدكتوراه في هندسة القوى الكهربائية من جامعة داهاوس بكندا ، بدأ حياته العملية عضو هيئة تدريس بكلية الهندسة ثم انتقل للعمل مهندساً بهيئة قناة السويس وشركة بناء السفن في الاسماعيلية وبورسعيد.

شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي 2013 إلى 2014 ، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية من 2014 إلى 2016 ، ويعتبر من رجال الأعمال المتخصصين في مجال صناعة الزجاج بالمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان.

تولى عصمت منصب وزير قطاع الأعمال العام منذ أغسطس 2022.