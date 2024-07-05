رضا سليم أزمة جديدة في الأهلي.. اعرف التفاصيل

أصبح المغربي رضا سليم، أزمة جديدة في الأهلي، بعدما دخل قائمة المرشحين للرحيل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري بطلب من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي في ظل تراجع مستواه مؤخرا، وخروجه من حسابات "كولر" الذي لا يعتمد عليه في المباريات.

وكشفت مصادر أن مارسيل كولر تحدث مع المغربي رضا سليم وطلب منه الخروج على سبيل الإعارة في الموسم المقبل إلى أحد أندية الدوري المصري، للحصول على فرصة المشاركة أساسيا ومتابعته بشكل جيد والعودة مرة أخرى في الموسم التالي.

وأضاف المصدر أن رضا سليم يرفض فكرة الخروج على سبيل الإعارة واللعب في الدوري المصري مع أي نادٍ، وأنه يمتلك عدة عروض من أندية خارج مصر وسيتم عرضها على النادي الأهلي.

وشدد المصدر على أن اللاعب المغربي يمتلك عروضا من مودرن سبورت ونادي زد، في الدوري المصري، بالإضافة لأندية من الدوري الإماراتي والكويتي، وكان لديه عرض أحد أندية الدوري المغربي.

وشدد المصدر على أن رضا سليم يرفض فكرة الإعارة لأي نادٍ في الدوري المصري حيث يخشى نفس مصير الجزائري أحمد قندوسي لاعب الأهلي الذي رحل على سبيل الإعارة إلى سيراميكا كليوباترا ويرفض مارسيل كولر عودته للفريق رغم التألق مع فريق سيراميكا.

ويترقب رضا سليم وصول عروض رسمية من أحد الأندية الإماراتية لتقديمه بشكل رسمي إلى إدارة القلعة الحمراء والسماح له للرحيل خلال الأيام القليلة المقبلة لبدء مشواره الجديد في ظل خروجه من حسابات كولر.