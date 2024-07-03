السيرة الذاتية للدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم الجديد

صدر قرار اليوم الأربعاء بتعيين الدكتور محمد سامي التوني نائبا لمحافظ الفيوم.

عمل الدكتور محمد التوني معاونًا لمحافظ الفيوم، إلى جانب عمله متحدثًا رسميًا للمحافظة في 5 أكتوبر 2021.

ويعتبر الدكتور محمد التونى، نائب محافظ الفيوم، أصغر نواب المحافظين سنا وهو من ضمن الشباب المثقف الذي عمل على التطوير من نفسه بالاشتراك فى العديد من الدورات التدريبية وحضر العديد من فعاليات البرنامج الوطنى للشباب .

السيرة الذاتية لنائب محافظ الفيوم الجديد

حصل التوني على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان (٢٠١٤)

من مواليد ١٦ أغسطس ١٩٩٢

ماجستير العلاج التحفظي وتجميل الأسنان - كلية طب الفم والاسنان جامعة القاهرة

خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP – الدفعة الرابعة

عضو الأمانة الفنية للحوار الوطني

التدرج الوظيفي :

عضو مكتب وزير الصحة والسكان (٢٠١٦-٢٠١٨)

المتحدث الرسمي للهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء برئاسة مجلس الوزراء (٢٠١٧-٢٠١٨)

المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج ومدير العلاقات العامة والاعلام

( يناير ٢٠١٩ - نوفمبر ٢٠١٩)



المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم

(نوفمبر ٢٠١٩ - وحتى حلف اليمين )

معاون محافظ الفيوم

(سبتمبر ٢٠٢١ - وحتي حلف اليمين اليوم ).