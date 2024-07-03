مشكلة «فيتوريا» تتفاقم.. وحازم إمام يرفض التدخل.. و«الأوليمبى» فى ورطة

كشف مصدر خاص داخل اتحاد الكرة عن أن حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد الذي تقدم باستقالته منذ فترة ولم تتم الموافقة عليها حتى الآن، رفض طلب جمال علام بالتدخل لاحتواء أزمة روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بعد تقدمه بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للحصول على جميع مستحقاته عن العقد وليس الشرط الجزائي فقط.



وأشار المصدر في تصريحات خاصة للبوابة إلى أن حازم إمام يرفض التدخل في أي شيء يخص اتحاد الكرة رغم العلاقة القوية التي تربطه بالمدير الفني السابق للمنتخب الوطني روي فيتوريا.



وكان البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، قد تقدم بشكوى ضد الاتحاد المصري لكرة القدم يطالب فيها بالحصول على باقي عقده بالكامل. وتسلم الاتحاد المصري لكرة القدم شكوى من محامي روي فيتوريا للمطالبة بتعاقده بالكامل، حيث يقترب عقد فيتوريا بالكامل من ٥ ملايين يورو.



وسبق وأن عرض فيتوريا الحصول على ٥٠٠ ألف يورو فقط تشمل قيمة الشرط الجزائي بالإضافة لراتب نصف شهر متأخر وأتعاب المحامي.



إلا أن الاتحاد المصري رفض وأرسل قيمة الشرط الجزائي فقط، ما دفع فيتوريا لرفض استلام المبلغ وتقديم شكوى للحصول على عقده كاملاً. ويرى فيتوريا أن أحد بنود التعاقد تعتبر ثغرة تسمح له بتحصيل عقده كاملاً في حال تمت إقالته.



رحل فيتوريا عقب توديع منتخب مصر كأس أمم إفريقيا ٢٠٢٣ من دور الـ ١٦ بالخسارة في ركلات الترجيح ضد الكونغو الديمقراطية. ولم يحقق منتخب مصر الفوز في أي مباراة بالبطولة مكتفياً بأربعة تعادلات متتالية.

وتصاعدت الأزمات داخل اتحاد الكرة في الآونة الأخيرة وأصبحت عرضاً مستمراً بعد الانقسامات التي يشهدها المجلس والصراعات الداخلية.



ومن ناحية أخرى، أعلن اتحاد الكرة إعادة هيكلة لجنة الحكام وضم عزب حجاج وسامي فاروق للجنة برئاسة بيريرا، وإقالة بعض أعضائها وإجراء عدد من التعديلات لتطوير اللجنة.



جاء القرار عقب اجتماع مطول مع البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تم الاستقرار على ضم عزب حجاج وسامي فاروق، فيما تم توجيه الشكر لبعض الأعضاء السابقين في اللجنة.



هذا القرار أثار علامات استفهام كبيرة، خاصة أن البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام من المتوقع رحيله عقب انتهاء عقده في أغسطس المقبل، مما يطرح تساؤلات حول إسناد مهمة تطوير منظومة التحكيم في هذا التوقيت.



وفي سياق آخر، تصاعدت أزمة المنتخب الأوليمبي بعد أن أخطر النادي الأهلي اتحاد الكرة ومسئولي المنتخب الأولمبي رسمياً برفض انضمام ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، إمام عاشور ومحمد عبد المنعم، لصفوف المنتخب في أوليمبياد باريس ٢٠٢٤، المقرر إقامتها في الفترة من ٢٦ يوليو إلى ١١ أغسطس المقبل.



وأرسل الأهلي خطاباً رسمياً إلى اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية يبلغهم فيه برفض مشاركة الثنائي في أوليمبياد باريس بسبب حاجة الفريق إلى خدماتهما في الفترة المقبلة والحاسمة من عمر الدوري.

لتزداد أزمات اتحاد الكرة، ويقف مجلس الجبلاية كالمتفرج على الأحداث الساخنة في الشارع الرياضي. وتعالت الأصوات داخل اتحاد الكرة بتأجيل مباريات الدوري أثناء دورة الألعاب الأوليمبية، من أجل السماح للمدير الفني البرازيلي ميكالي بضم الثلاثة الكبار فوق السن دون اعتراض أنديتهم، خصوصاً أن الدوري دخل مرحلة الحسم.

