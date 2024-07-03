رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ وزير التعليم العالي لتجديد الثقة به

هنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور مصطفي مدبولي على تجديد الثقة والوزراء الجدد، عقب أدائهم اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنيًا لهم جميعاً التوفيق والسداد في مهام مناصبهم الجديدة في ظل القيادة السياسية الحكيمة.

وقدم الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، خالص التهاني القلبية للدكتور أيمن عاشور، بمناسبة تجديد الثقة وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، متمنياً لسيادته خالص التوفيق والسداد ومواصلة مسيرة تطوير وتحديث منظومة التعليم العالي للمساهمة في رفعة وتعظيم شأن هذا الوطن .

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بالجهود الكبيرة للدكتور أيمن عاشور في مواصلة جهود الإصلاح والنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لأهداف خطة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي شهدت تطورًا كبيرًا في ظل تولي سيادته المسؤولية، داعيًا المولى عز وجل أن يوفقه خلال المرحلة المقبلة إلى كل ما فيه الخير لوطننا الغالي مصر.