قطع مياه الشرب عن سمالوط لمدة 14 ساعة متواصلة تنتهي في العاشرة مساء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، قطع المياه عن مدينة سمالوط، اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024، لمدة 14 ساعة متواصلة تبدأ من تمام الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً، وذلك لوجود أعمال صيانة.

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، في بيان عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أنه سيتم قطع المياه من الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، لعمل ربطيات خط الصرف الصحي قطر 1200 مم بشارع الصفصافة، على أن يتم توفير سيارات مياه شرب مجانًا للمناطق المتأثرة.

وناشدت الشركة، المواطنين والمخابز والمستشفيات والمؤسسات الحيوية توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة قطع المياه.